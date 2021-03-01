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Италия - Северная Ирландия 25 марта прямая трансляция

Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 27906
25 Марта 2021, Четверг. 22:45 МСК. ЧМ-2022, 1-й тур
Главный судья: Али Палабыйык (Анкара, Турция)
ИталияСеверная Ирландия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Италия - Северная Ирландия, который запланирован на 25 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Отборочные игры к Чемпионату Мира по футболу 2022. 1-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Италия
Северная Ирландия
Главные тренеры
Италия Роберто Манчини
Англия Иан Бараклаф
История личных встреч
11.10.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа C. Тур 12 Италия3 : 0Северная Ирландия
08.10.2010 ЧЕ-2012 - квалификация Группа C. Тур 3 Северная Ирландия0 : 0Италия

Отзывы и комментарии к матчу

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