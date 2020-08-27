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Молдова - Фарерские острова 25 марта прямая трансляция

Стадион: Зимбру (Кишинёв, Молдавия), вместимость: 10500
25 Марта 2021, Четверг. 22:45 МСК. ЧМ-2022, 1-й тур
Главный судья: Иван Гриффит (Уэльс)
Молдова Фареры

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Молдова - Фарерские острова, который запланирован на 25 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Румыния. Турнир: Отборочные игры к Чемпионату Мира по футболу 2022. 1-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Молдавия
Фарерские острова
Главные тренеры
Турция Энгин Фырат
Италия Роберто Бордин
Швеция Хакан Эриксон

Отзывы и комментарии к матчу

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