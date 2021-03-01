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Англия - Сан-Марино 25 марта прямая трансляция

Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
25 Марта 2021, Четверг. 22:45 МСК. ЧМ-2022, 1-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
АнглияСан-Марино

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Англия - Сан-Марино, который запланирован на 25 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Шотландия. Турнир: Отборочные игры к Чемпионату Мира по футболу 2022. 1-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Англия
Сан-Марино
Главные тренеры
Англия Гарет Саутгейт
Италия Франко Варрелла
История личных встреч
05.09.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа E. Тур 7 Сан-Марино0 : 6Англия
09.10.2014 ЧЕ-2016 - квалификация Группа E. Тур 2 Англия5 : 0Сан-Марино
23.03.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа H. Тур 6 Сан-Марино0 : 8Англия
12.10.2012 ЧМ-2014 - Европа Группа H. Тур 3 Англия5 : 0Сан-Марино

Отзывы и комментарии к матчу

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