  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Россия - Словения 27 марта прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
27 Марта 2021, Суббота. 17:00 МСК. ЧМ-2022, 2-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия)
РоссияСловения

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Россия - Словения, который запланирован на 25 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Отборочные игры к Чемпионату Мира по футболу 2022. 2-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Россия
Словения
Главные тренеры
Россия Станислав Саламович Черчесов
Словения Матьяж Кек
История личных встреч
18.11.2009 ЧМ-2010 - Европа Плей-офф Словения1 : 0Россия
14.11.2009 ЧМ-2010 - Европа Плей-офф Россия2 : 1Словения
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧМ-2022: Россия — Словения. Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Кальяри - Болонья 03.03.2021 прямая трансляция
    Кальяри - Болонья 03.03.2021 прямая трансляция
    Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233 3 Марта 2021, Среда. 22:45 МСК. Серия А, 25-й тур Главный судья: Марко Ди Белло...
  • Англия - Сан-Марино 25 марта прямая трансляция
    Англия - Сан-Марино 25 марта прямая трансляция
    Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000 25 Марта 2021, Четверг. 22:45 МСК. ЧМ-2022 , 1-й тур Главный судья: Кирилл Левников...
  • Рома - Наполи 21 марта прямая трансляция
    Рома - Наполи 21 марта прямая трансляция
    Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698 21 Марта 2021, Воскресенье. 22:45 МСК. Серия А , 28-й тур Главный судья: Марко Ди Белло...
  • Дженоа - Кальяри 24.01.2021 прямая трансляция
    Дженоа - Кальяри 24.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703 24 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 19 -й тур Главный судья: Марко Ди Белло...
  • Аталанта - Кротоне 03.03.2021 прямая трансляция
    Аталанта - Кротоне 03.03.2021 прямая трансляция
    Стадион: Атлети Адзурри (Бергамо, Италия), вместимость: 26542 3 Марта 2021, Среда. 22:45 МСК. Серия А, 25-й тур Главный судья: Симоне Содза (Италия)...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close