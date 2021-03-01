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Норвегия - Турция 27 марта прямая трансляция

Стадион: Ла-Росаледа (Малага, Испания), вместимость: 30377
27 Марта 2021, Суббота. 20:00 МСК. ЧМ-2022, 2-й тур
Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания)
НорвегияТурция

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Норвегия - Турция, который запланирован на 25 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Отборочные игры к Чемпионату Мира по футболу 2022. 2-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Норвегия
Турция
Главные тренеры
Норвегия Столе Сольбаккен
Турция Шенол Гюнеш
История личных встреч
17.11.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа C. Тур 13 Норвегия1 : 2Турция
28.03.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа C. Тур 6 Турция2 : 2Норвегия

Отзывы и комментарии к матчу

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