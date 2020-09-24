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Хорватия - Кипр 27 марта прямая трансляция

Стадион: Руевица (Риека, Хорватия), вместимость: 8274
27 Марта 2021, Суббота. 20:00 МСК. ЧМ-2022, 2-й тур
Главный судья: Кристо Тохвер (Эстония)
ХорватияКипр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Хорватия - Кипр, который запланирован на 25 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Хорватия. Турнир: Отборочные игры к Чемпионату Мира по футболу 2022. 2-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Хорватия
Кипр
Главные тренеры
Хорватия Златко Далич
Греция Никос Костеноглу
История личных встреч
04.09.2014 Товарищеские матчи (сборные) Сентябрь 2014 Хорватия2 : 0Кипр
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧМ-2022: Хорватия — Кипр. Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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