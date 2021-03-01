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Сербия - Португалия 27 марта прямая трансляция

Стадион: Райко Митич - Црвена Звезда (Белград, Сербия), вместимость: 55000
27 Марта 2021, Суббота. 22:45 МСК. ЧМ-2022, 2-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды)
СербияПортугалия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сербия - Португалия, который запланирован на 25 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Сербия. Турнир: Отборочные игры к Чемпионату Мира по футболу 2022. 2-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Сербия
Португалия
Главные тренеры
Сербия Драган Стойкович
Португалия Фернанду Сантуш
История личных встреч
07.09.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа B. Тур 5 Сербия2 : 4Португалия
25.03.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа B. Тур 2 Португалия1 : 1Сербия
11.10.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа I. Тур 10 Сербия1 : 2Португалия
29.03.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа I. Тур 5 Португалия2 : 1Сербия
12.09.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа A. Тур 12 Португалия1 : 1Сербия
28.03.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа A. Тур 7 Сербия1 : 1Португалия
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧМ-2022: Сербия — Португалия. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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