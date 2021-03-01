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Грузия - Испания 28 марта прямая трансляция

Стадион: Динамо-Арена - Борис Пайчадзе (Тбилиси, Грузия), вместимость: 54549
28 Марта 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. ЧМ-2022, 2-й тур
Главный судья: Раду Петреску (Бухарест, Румыния)
ГрузияИспания

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Грузия - Испания, который запланирован на 28 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Грузия. Турнир: Отборочные игры к Чемпионату Мира по футболу 2022. 2-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Грузия
Испания
Главные тренеры
Грузия Рамаз Сванадзе
Испания Луис Энрике
История личных встреч
07.06.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Испания0 : 1Грузия
15.10.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа I. Тур 12 Испания2 : 0Грузия
11.09.2012 ЧМ-2014 - Европа Группа I. Тур 2 Грузия0 : 1Испания
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧМ-2022: Грузия — Испания. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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