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Дания - Молдова 28 марта прямая трансляция

Стадион: МСХ Арена (Хернинг, Дания), вместимость: 11800
28 Марта 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. ЧМ-2022, 2-й тур
Главный судья: Алияр Агаев (Баку, Азербайджан)
ДанияМолдова

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Дания - Молдова, который запланирован на 28 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Дания. Турнир: Отборочные игры к Чемпионату Мира по футболу 2022. 2-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Дания
Молдавия
Главные тренеры
Дания Каспер Юльманн
Италия Роберто Бордин

Отзывы и комментарии к матчу

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