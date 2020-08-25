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Албания - Англия 28 марта прямая трансляция

Стадион: Арена Комбетаре (Тирана, Албания), вместимость: 22000
28 Марта 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. ЧМ-2022, 2-й тур
Главный судья: Орель Гринфилд (Израиль)
АлбанияАнглия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Албания - Англия, который запланирован на 28 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Албания. Турнир: Отборочные игры к Чемпионату Мира по футболу 2022. 2-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Албания
Англия
Главные тренеры
Италия Эдоардо Рейя
Англия Гарет Саутгейт
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧМ-2022: Албания — Англия. Это соперники по группе I. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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