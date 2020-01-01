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Швейцария - Литва 28 марта прямая трансляция

Стадион: Кибунпарк (AFG-Арена) (Санкт-Галлен, Швейцария), вместимость: 19694
28 Марта 2021, Воскресенье. 21:45 МСК. ЧМ-2022, 2-й тур
Главный судья: Маттиас Гестраниус (Финляндия)
ШвейцарияЛитва

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Швейцария - Литва, который запланирован на 28 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Швейцария. Турнир: Отборочные игры к Чемпионату Мира по футболу 2022. 2-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Швейцария
Литва
Главные тренеры
Швейцария Владимир Петкович
Литва Вальдас Урбонас
История личных встреч
14.06.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа E. Тур 6 Литва1 : 2Швейцария
15.11.2014 ЧЕ-2016 - квалификация Группа E. Тур 4 Швейцария4 : 0Литва

Отзывы и комментарии к матчу

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