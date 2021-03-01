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Болгария - Италия 28 марта прямая трансляция

Стадион: Василь Левски (София, Болгария), вместимость: 43228
28 Марта 2021, Воскресенье. 21:45 МСК. ЧМ-2022, 2-й тур
Главный судья: Славко Винчич (Словения)
БолгарияИталия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Болгария - Италия, который запланирован на 28 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Болгария. Турнир: Отборочные игры к Чемпионату Мира по футболу 2022. 2-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Болгария
Италия
Главные тренеры
Болгария Ясен Петров
Италия Роберто Манчини
История личных встреч
06.09.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа H. Тур 8 Италия1 : 0Болгария
28.03.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа H. Тур 5 Болгария2 : 2Италия
06.09.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа B. Тур 9 Италия1 : 0Болгария
07.09.2012 ЧМ-2014 - Европа Группа B. Тур 1 Болгария2 : 2Италия
09.09.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 8. Тур 9 Италия2 : 0Болгария
11.10.2008 ЧМ-2010 - Европа Группа 8. Тур 3 Болгария0 : 0Италия

Отзывы и комментарии к матчу

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