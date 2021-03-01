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Израиль - Шотландия 28 марта прямая трансляция

Стадион: Блюмфильд (Тель-Авив, Израиль), вместимость: 15700
28 Марта 2021, Воскресенье. 21:45 МСК. ЧМ-2022, 2-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия)
ИзраильШотландия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Израиль - Шотландия, который запланирован на 28 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Израиль. Турнир: Отборочные игры к Чемпионату Мира по футболу 2022. 2-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Израиль
Шотландия
Главные тренеры
Австрия Вилли Руттенштайнер
Шотландия Стив Кларк
История личных встреч
18.11.2020 Лига наций УЕФА Лига B. Группа 2. Тур 6 Израиль1 : 0Шотландия
08.10.2020 ЧЕ-2020 - квалификация Путь C - 1/2 финала Шотландия0 : 0 5 : 3Израиль
04.09.2020 Лига наций УЕФА Лига B. Группа 2. Тур 1 Шотландия1 : 1Израиль
20.11.2018 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 1. Тур 6 Шотландия3 : 2Израиль
11.10.2018 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 1. Тур 3 Израиль2 : 1Шотландия

Отзывы и комментарии к матчу

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