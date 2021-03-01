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Австрия - Фарерские острова 28 марта прямая трансляция

Стадион: Эрнст Хаппель (Вена, Австрия), вместимость: 53008
28 Марта 2021, Воскресенье. 21:45 МСК. ЧМ-2022, 2-й тур
Главный судья: Екатерина Монзуль (Харьков, Украина)
Австрия Фареры

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Австрия - Фарерские острова, который запланирован на 28 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Австрия. Турнир: Отборочные игры к Чемпионату Мира по футболу 2022. 2-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Австрия
Фарерские острова
Главные тренеры
Германия Франко Фода
Швеция Хакан Эриксон
История личных встреч
15.10.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа C. Тур 12 Фарерские острова0 : 3Австрия
22.03.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа C. Тур 5 Австрия6 : 0Фарерские острова
05.09.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 7. Тур 8 Австрия3 : 1Фарерские острова
11.10.2008 ЧМ-2010 - Европа Группа 7. Тур 3 Фарерские острова1 : 1Австрия

Отзывы и комментарии к матчу

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