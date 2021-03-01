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Сан-Марино - Венгрия 28 марта прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Серравалле, Сан-Марино), вместимость: 5387
28 Марта 2021, Воскресенье. 21:45 МСК. ЧМ-2022, 2-й тур
Главный судья: Ник Уолш (Шотландия)
Сан-МариноВенгрия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сан-Марино - Венгрия, который запланирован на 28 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Сан-Марино. Турнир: Отборочные игры к Чемпионату Мира по футболу 2022. 2-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Сан-Марино
Венгрия
Главные тренеры
Италия Франко Варрелла
Италия Марко Росси
История личных встреч
07.06.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа E. Тур 8 Сан-Марино0 : 3Венгрия
08.10.2010 ЧЕ-2012 - квалификация Группа E. Тур 3 Венгрия8 : 0Сан-Марино

Отзывы и комментарии к матчу

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