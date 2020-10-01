  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Польша - Андорра 28 марта прямая трансляция

Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31800
28 Марта 2021, Воскресенье. 21:45 МСК. ЧМ-2022, 2-й тур
Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия)
ПольшаАндорра

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Польша - Андорра, который запланирован на 28 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Польша. Турнир: Отборочные игры к Чемпионату Мира по футболу 2022. 2-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Польша
Андорра
Главные тренеры
Португалия Паулу Соуза
Андорра Кольдо Альварес
История личных встреч
02.06.2012 Товарищеские матчи (сборные) Июнь 2012 Польша4 : 0Андорра

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Легия - Карабах 01.10.2020 прямая трансляция
    Легия - Карабах 01.10.2020 прямая трансляция
    Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31800 1 октября 2020, Четверг. 21:00 МСК. Лига Европы, 4-й раунд...
  • Венгрия - Польша 25 марта прямая трансляция
    Венгрия - Польша 25 марта прямая трансляция
    Стадион: Пушкаш Арена (Будапешт, Венгрия), вместимость: 67889 25 Марта 2021, Четверг. 22:45 МСК. ЧМ-2022 , 1-й тур Главный судья: Феликс Брих...
  • Андорра - Албания 25 марта прямая трансляция
    Андорра - Албания 25 марта прямая трансляция
    Стадион: Насьонал (Андорра-ла-Велья, Андорра), вместимость: 3306 25 Марта 2021, Четверг. 22:45 МСК. ЧМ-2022 , 1-й тур Главный судья: Волен Чинков...
  • Лех - Стандард 5.11.2020 прямая трансляция
    Лех - Стандард 5.11.2020 прямая трансляция
    Стадион: ИНЕА - Мейски (Познань, Польша), вместимость: 43269 05 ноября 2020, четверг. 20:55 МСК. Лига Европы, 3-й тур Главный судья: Мануэль...
  • Чехия - Бельгия 27 марта прямая трансляция
    Чехия - Бельгия 27 марта прямая трансляция
    Стадион: Эден (Синот Тип) (Прага, Чехия), вместимость: 21000 27 Марта 2021, Суббота. 22:45 МСК. ЧМ-2022 , 2-й тур Главный судья: Уильям Коллам...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close