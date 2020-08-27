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Румыния - Германия 28 марта прямая трансляция

Стадион: Националь (Бухарест, Румыния), вместимость: 55600
28 Марта 2021, Воскресенье. 21:45 МСК. ЧМ-2022, 2-й тур
Главный судья: Клеман Турпен (Улинс, Франция)
РумынияГермания

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Румыния - Германия, который запланирован на 28 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Румыния. Турнир: Отборочные игры к Чемпионату Мира по футболу 2022. 2-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Румыния
Германия
Главные тренеры
Румыния Мирел Рэдой
Германия Йоахим Лёв
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧМ-2022: Румыния — Германия. Это соперники по группе J. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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