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Македония - Лихтенштейн 28 марта прямая трансляция

Стадион: Тодор Проески (Филип II Арена) (Скопье, Северная Македония), вместимость: 32580
28 Марта 2021, Воскресенье. 21:45 МСК. ЧМ-2022, 2-й тур
Главный судья: Николай Балакин (Киев, Украина)
МакедонияЛихтенштейн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Македония - Лихтенштейн, который запланирован на 28 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Македония. Турнир: Отборочные игры к Чемпионату Мира по футболу 2022. 2-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Северная Македония
Лихтенштейн
Главные тренеры
Северная Македония Игор Ангелоски
Лихтенштейн Мартин Штоклаза
История личных встреч
16.11.2018 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 4. Тур 5 Лихтенштейн0 : 2Северная Македония
13.10.2018 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 4. Тур 3 Северная Македония4 : 1Лихтенштейн
09.10.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа G. Тур 10 Северная Македония4 : 0Лихтенштейн
24.03.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа G. Тур 5 Лихтенштейн0 : 3Северная Македония

Отзывы и комментарии к матчу

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