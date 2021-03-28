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Гран-при Бахрейна прямая трансляция 28.03.2021 Гонка смотреть онлайн

Арена: Международный автодром Бахрейна (Сахир, Бахрейн)
Этап 01. Гран-при Бахрейна. Гонка (57 кругов, 308.2 км)
28 марта 2021, воскресенье. 18:00 МСК

Формула-1Гран-при Бахрейна


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Бахрейна, которое состоится 28 марта 2021 года в 18:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2021. Этап 01, оно проводится в стране Бахрейн. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортсмен Команда Результат Очки
1 Нидерланды Макс Ферстаппен Red Bull
2 Великобритания Льюис Хэмилтон Mercedes AMG F1
3 Финляндия Валттери Боттас Mercedes AMG F1
4 Монако Шарль Леклер Scuderia Ferrari
5 Франция Пьер Гасли Scuderia AlphaTauri
6 Австралия Даниэль Риккардо McLaren
7 Великобритания Ландо Норрис McLaren
8 Испания Карлос Сайнс-младший Scuderia Ferrari
9 Испания Фернандо Алонсо Alpine
10 Канада Лэнс Стролл Aston Martin
11 Мексика Серхио Перес Red Bull
12 Италия Антонио Джовинацци Alfa Romeo
13 Япония Юки Цунода Scuderia AlphaTauri
14 Финляндия Кими Райкконен Alfa Romeo
15 Великобритания Джордж Расселл Williams
16 Франция Эстебан Окон Alpine
17 Канада Николас Латифи Williams
18 Германия Себастьян Феттель Aston Martin
19 Германия Мик Шумахер Haas
20 Россия Никита Мазепин Haas

Отзывы и комментарии к матчу

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