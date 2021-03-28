Гран-при Бахрейна прямая трансляция 28.03.2021 Гонка смотреть онлайн

Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Бахрейна, которое состоится 28 марта 2021 года в 18:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2021. Этап 01, оно проводится в стране Бахрейн. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.