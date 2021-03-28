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Россия U21 - Франция U21 28 марта прямая трансляция

Стадион: Халадаш (Сомбатхей, Венгрия), вместимость: 9859
28 Марта 2021, Воскресенье. 22:00 МСК. ЧЕ-2021, 1-й тур
РоссияФранция

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Россия U21 - Франция U21, который запланирован на 28 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Венгрия. Турнир: Чемпионат Европы U-21 по футболу 2022. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Россия U21
Франция U21
Главные тренеры
Россия Михаил Михайлович Галактионов
Россия Михаил Михайлович Галактионов
Франция Сильвен Риполль
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа молодёжного ЧЕ-2021: Россия U21 — Франция U21. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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