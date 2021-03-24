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Азербайджан - Сербия 30 марта прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Баку, Азербайджан), вместимость: 69870
30 Марта 2021, Вторник. 19:00 МСК. ЧМ-2022, 3-й тур
Главный судья: Рой Рейншрейбер (Израиль)
АзербайджанСербия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Азербайджан - Сербия , который запланирован на 30 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Азербайджан. Турнир: Отборочные игры к Чемпионату Мира по футболу 2022. 3-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Азербайджан
Сербия
Главные тренеры
Италия Джанни Де Бьязи
Сербия Драган Стойкович
История личных встреч
07.06.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Сербия4 : 1Азербайджан
17.10.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа A. Тур 14 Азербайджан1 : 6Сербия
02.09.2006 ЧЕ-2008 - квалификация Группа A. Тур 1 Сербия1 : 0Азербайджан

Отзывы и комментарии к матчу

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