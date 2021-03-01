  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Кипр - Словения 30 марта прямая трансляция

Стадион: ГСП (Никосия, Кипр), вместимость: 22859
30 Марта 2021, Вторник. 19:00 МСК. ЧМ-2022, 3-й тур
Главный судья: Андреас Экберг (Мальмё, Швеция)
КипрСловения

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Кипр - Словения, который запланирован на 30 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Кипр. Турнир: Отборочные игры к Чемпионату Мира по футболу 2022. 3-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Кипр
Словения
Главные тренеры
Греция Никос Костеноглу
Словения Матьяж Кек
История личных встреч
16.10.2018 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 3. Тур 4 Словения1 : 1Кипр
09.09.2018 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 3. Тур 2 Кипр2 : 1Словения
10.09.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа E. Тур 8 Кипр0 : 2Словения
12.10.2012 ЧМ-2014 - Европа Группа E. Тур 3 Словения2 : 1Кипр

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Кипр - Словакия 24 марта прямая трансляция
    Кипр - Словакия 24 марта прямая трансляция
    Стадион: ГСП (Никосия, Кипр), вместимость: 22859 24 Марта 2021, Среда. 22:45 МСК. ЧМ-2022 , 1-й тур Главный судья: Александр Ставрев (Скопье,...
  • Кипр - Азербайджан 8.09.2020 прямая трансляция
    Кипр - Азербайджан 8.09.2020 прямая трансляция
    Стадион: ГСП (Никосия, Кипр), вместимость: 22859 08 сентября 2020, вторник. 21:45 МСК. Лига наций УЕФА, 2-й тур Главный судья: Филип Глова (Словакия)...
  • Кипр - Черногория 5.09.2020 прямая трансляция
    Кипр - Черногория 5.09.2020 прямая трансляция
    Стадион: ГСП (Никосия, Кипр), вместимость: 22859 05 сентября 2020, суббота. 19:00 МСК. Лига наций УЕФА, 1-й тур Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер,...
  • Кипр - Люксембург 14.11.2020 прямая трансляция
    Кипр - Люксембург 14.11.2020 прямая трансляция
    Стадион: ГСП (Никосия, Кипр), вместимость: 22859 14 Ноября 2020, Суббота. 20:00 МСК. Лига наций УЕФА, 5-й тур Главный судья: Маттиас Гестраниус...
  • Омония - Олимпиакос 29.09.2020 прямая трансляция
    Омония - Олимпиакос 29.09.2020 прямая трансляция
    Стадион: ГСП (Никосия, Кипр), вместимость: 22859 29 сентября 2020, Вторник. 22:00 МСК. Лига Чемпионов, Плей-офф, Ответный матч Первый матч...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close