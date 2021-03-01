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Люксембург - Португалия 30 марта прямая трансляция

Стадион: Жози Бартель (Люксембург, Люксембург), вместимость: 8054
30 Марта 2021, Вторник. 21:45 МСК. ЧМ-2022, 3-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
ЛюксембургПортугалия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Люксембург - Португалия, который запланирован на 30 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Люксембург. Турнир: Отборочные игры к Чемпионату Мира по футболу 2022. 3-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Люксембург
Португалия
Главные тренеры
Люксембург Люк Хольтц
Португалия Фернанду Сантуш
История личных встреч
17.11.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа B. Тур 10 Люксембург0 : 2Португалия
11.10.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа B. Тур 7 Португалия3 : 0Люксембург
17.11.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Люксембург0 : 2Португалия
15.10.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа F. Тур 12 Португалия3 : 0Люксембург
07.09.2012 ЧМ-2014 - Европа Группа F. Тур 1 Люксембург1 : 2Португалия
11.08.2011 Товарищеские матчи (сборные) Август 2011 Португалия5 : 0Люксембург

Отзывы и комментарии к матчу

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