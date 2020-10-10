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Черногория - Норвегия 30 марта прямая трансляция

Стадион: Под Горицом (Подгорица, Черногория), вместимость: 18000
30 Марта 2021, Вторник. 21:45 МСК. ЧМ-2022, 3-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
ЧерногорияНорвегия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Черногория - Норвегия, который запланирован на 30 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Черногория. Турнир: Отборочные игры к Чемпионату Мира по футболу 2022. 3-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Черногория
Норвегия
Главные тренеры
Черногория Миодраг Радулович
Норвегия Столе Сольбаккен
История личных встреч
29.05.2010 Товарищеские матчи (сборные) Май 2010 Норвегия2 : 1Черногория

Отзывы и комментарии к матчу

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