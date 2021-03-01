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Словакия - Россия 30 марта прямая трансляция

Стадион: Сити Арена Трнава (Трнава, Словакия), вместимость: 19200
30 Марта 2021, Вторник. 21:45 МСК. ЧМ-2022, 3-й тур
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)
СловакияРоссия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Словакия - Россия, который запланирован на 30 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Словакия. Турнир: Отборочные игры к Чемпионату Мира по футболу 2022. 3-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Словакия
Россия
Главные тренеры
Словакия Штефан Таркович
Россия Станислав Саламович Черчесов
История личных встреч
15.06.2016 ЧЕ-2016 - финальный раунд Группа B Россия1 : 2Словакия
26.05.2014 Контрольные матчи ЧМ-2014 Контрольные матчи Россия1 : 0Словакия
07.10.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа B. Тур 9 Словакия0 : 1Россия
07.09.2010 ЧЕ-2012 - квалификация Группа B. Тур 2 Россия0 : 1Словакия
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧМ-2022: Словакия — Россия. Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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