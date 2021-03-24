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Хорватия - Мальта 30 марта прямая трансляция

Стадион: Руевица (Риека, Хорватия), вместимость: 8274
30 Марта 2021, Вторник. 21:45 МСК. ЧМ-2022, 3-й тур
Главный судья: Леонс Лионель Тчуди (Швейцария)
ХорватияМальта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Хорватия - Мальта, который запланирован на 30 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Хорватия. Турнир: Отборочные игры к Чемпионату Мира по футболу 2022. 3-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Хорватия
Мальта
Главные тренеры
Хорватия Златко Далич
Италия Дэвис Манджа
История личных встреч
13.10.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа H. Тур 10 Мальта0 : 1Хорватия
09.09.2014 ЧЕ-2016 - квалификация Группа H. Тур 1 Хорватия2 : 0Мальта
02.09.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа F. Тур 7 Мальта1 : 3Хорватия
17.11.2010 ЧЕ-2012 - квалификация Группа F. Тур 4 Хорватия3 : 0Мальта
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧМ-2022: Хорватия — Мальта. Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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