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Греция - Грузия 31 марта прямая трансляция

Стадион: Тумба (Салоники, Греция), вместимость: 28701
31 Марта 2021, Среда. 21:45 МСК. ЧМ-2022, 3-й тур
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша)
ГрецияГрузия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Греция - Грузия, который запланирован на 31 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Греция. Турнир: Отборочные игры к Чемпионату Мира по футболу 2022. 3-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Греция
Грузия
Главные тренеры
Нидерланды Джон ван'т Схип
Грузия Рамаз Сванадзе
История личных встреч
11.10.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа F. Тур 10 Грузия1 : 2Греция
03.09.2010 ЧЕ-2012 - квалификация Группа F. Тур 1 Греция1 : 1Грузия

Отзывы и комментарии к матчу

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