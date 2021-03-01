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Литва - Италия 31 марта прямая трансляция

Стадион: LFF - Ветра (Вильнюс, Литва), вместимость: 5900
31 Марта 2021, Среда. 21:45 МСК. ЧМ-2022, 3-й тур
Главный судья: Павел Рачковски (Варшава, Польша)
ЛитваИталия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Литва - Италия, который запланирован на 31 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Литва. Турнир: Отборочные игры к Чемпионату Мира по футболу 2022. 3-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Литва
Италия
Главные тренеры
Литва Вальдас Урбонас
Италия Роберто Манчини
История личных встреч
06.06.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа B. Тур 8 Литва0 : 2Италия
02.09.2006 ЧЕ-2008 - квалификация Группа B. Тур 1 Италия1 : 1Литва

Отзывы и комментарии к матчу

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