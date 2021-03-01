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Босния и Герцеговина - Франция 31 марта прямая трансляция

Стадион: Грбавица (Сараево, Босния и Герцеговина), вместимость: 24000
31 Марта 2021, Среда. 21:45 МСК. ЧМ-2022, 3-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Скио, Италия)
Босния и ГерцеговинаФранция

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Босния и Герцеговина - Франция, который запланирован на 31 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Босния и Герцеговина. Турнир: Отборочные игры к Чемпионату Мира по футболу 2022. 3-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Босния и Герцеговина
Франция
Главные тренеры
Сербия Душан Баевич
Франция Дидье Дешам
История личных встреч
11.10.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа D. Тур 12 Франция1 : 1Босния и Герцеговина
07.09.2010 ЧЕ-2012 - квалификация Группа D. Тур 2 Босния и Герцеговина0 : 2Франция
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧМ-2022: Босния и Герцеговина — Франция. Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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