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Шотландия - Фарерские острова 31 марта прямая трансляция

Стадион: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 52063
31 Марта 2021, Среда. 21:45 МСК. ЧМ-2022, 3-й тур
Главный судья: Трастин Фарруджа (Мальта)
Шотландия Фареры

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Шотландия - Фарерские острова, который запланирован на 31 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Шотландия. Турнир: Отборочные игры к Чемпионату Мира по футболу 2022. 3-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Шотландия
Фарерские острова
Главные тренеры
Шотландия Стив Кларк
Швеция Хакан Эриксон
История личных встреч
16.11.2010 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2010 Шотландия3 : 0Фарерские острова
06.06.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа B. Тур 8 Фарерские острова0 : 2Шотландия
02.09.2006 ЧЕ-2008 - квалификация Группа B. Тур 1 Шотландия6 : 0Фарерские острова

Отзывы и комментарии к матчу

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