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Лихтенштейн - Исландия 31 марта прямая трансляция

Стадион: Райнпарк (Вадуц, Лихтенштейн), вместимость: 6127
31 Марта 2021, Среда. 21:45 МСК. ЧМ-2022, 3-й тур
Главный судья: Мохаммед Аль-Хаким (Швеция)
ЛихтенштейнИсландия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лихтенштейн - Исландия, который запланирован на 31 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Лихтенштейн. Турнир: Отборочные игры к Чемпионату Мира по футболу 2022. 3-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Лихтенштейн
Исландия
Главные тренеры
Лихтенштейн Мартин Штоклаза
Исландия Арнар Видарссон
История личных встреч
06.06.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 2 Исландия4 : 0Лихтенштейн
17.10.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа F. Тур 12 Лихтенштейн3 : 0Исландия
02.06.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа F. Тур 7 Исландия1 : 1Лихтенштейн

Отзывы и комментарии к матчу

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