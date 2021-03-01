Лихтенштейн - Исландия 31 марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лихтенштейн - Исландия, который запланирован на 31 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Лихтенштейн. Турнир: Отборочные игры к Чемпионату Мира по футболу 2022. 3-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Мартин Штоклаза
|Арнар Видарссон
|06.06.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|4 : 0
|17.10.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа F. Тур 12
|3 : 0
|02.06.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа F. Тур 7
|1 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Райнпарк (Вадуц, Лихтенштейн), вместимость: 6127 25 Марта 2021, Четверг. 22:45 МСК. ЧМ-2022 , 1-й тур Главный судья: Юлиан Вайнбергер...
Стадион: Райнпарк (Вадуц, Лихтенштейн), вместимость: 6127 10 октября 2020, суббота. 19:00 МСК. Лига наций УЕФА, 3-й тур Главный судья: Кирилл...
Стадион: Райнпарк (Вадуц, Лихтенштейн), вместимость: 6127 13 октября 2020, Вторник. 21:45 МСК. Лига наций УЕФА, 4-й тур Главный судья: Йорген...
Стадион: Тодор Проески (Филип II Арена) (Скопье, Северная Македония), вместимость: 32580 28 Марта 2021, Воскресенье. 21:45 МСК. ЧМ-2022 , 2-й тур...
09 сентября 2015 | Отборочный турнир Чемпионата Европы 2016...