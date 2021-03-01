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Дания U21 - Россия U21 31 марта прямая трансляция

Стадион: Халадаш (Сомбатхей, Венгрия), вместимость: 9859
31 Марта 2021, Среда. 19:00 МСК. ЧЕ-2021, 1-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия)
ДанияРоссия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Дания U21 - Россия U21, который запланирован на 31 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Венгрия. Турнир: Чемпионат Европы U-21 по футболу 2022. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Дания U21
Россия U21
Главные тренеры
Испания Альберт Капельяс
Россия Михаил Михайлович Галактионов
Россия Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
03.09.2014 U21 ЧЕ-2015 - квалификация Группа 2 Дания U214 : 2Россия U21
15.10.2013 U21 ЧЕ-2015 - квалификация Группа 2 Россия U210 : 2Дания U21
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа молодёжного ЧЕ-2021: Дания U21 — Россия U21. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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