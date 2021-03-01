Ротор - Локомотив 03 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ротор - Локомотив, который запланирован на 03 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Марко Николич
|24.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|1 : 2
|30.10.2013
|Кубок России
|1/16 финала
|0 : 0 4 : 3
|19.09.2004
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|0 : 1
|24.04.2004
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|2 : 2
|26.07.2003
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|3 : 0
|19.06.2003
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|0 : 2
|07.08.2002
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|0 : 2
|13.05.2002
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|3 : 0
|27.10.2001
|Чемпионат России Высший дивизион
|Тур 29
|1 : 3
|30.06.2001
|Чемпионат России Высший дивизион
|Тур 15
|2 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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