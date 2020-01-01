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Динамо Москва - Уфа 03 апреля прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
3 Апреля 2021, Суббота. 19:00 МСК. РПЛ, 24-й тур
Главный судья: Иван Сиденков (Санкт-Петербург, Россия)
Динамо МУфа
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Динамо Москва - Уфа, который запланирован на 03 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Динамо М
Москва
Уфа
Уфа
Главные тренеры
Германия Сандро Шварц
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
30.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Уфа1 : 1Динамо М
16.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Уфа0 : 1Динамо М
16.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Динамо М0 : 0Уфа
03.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Уфа1 : 2Динамо М
20.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Динамо М3 : 0Уфа
04.03.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Уфа1 : 1Динамо М
20.08.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Динамо М1 : 1Уфа
19.03.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Уфа0 : 1Динамо М
29.08.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Динамо М2 : 0Уфа
08.03.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Динамо М3 : 1Уфа

Отзывы и комментарии к матчу

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