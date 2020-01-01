Краснодар - Ахмат 03 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Краснодар - Ахмат, который запланирован на 03 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Мурад Олегович Мусаев
|Андрей Викторович Талалаев
|31.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|2 : 0
|22.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|4 : 0
|14.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|1 : 0
|24.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|1 : 1
|21.10.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|0 : 1
|03.12.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|3 : 2
|10.08.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|2 : 3
|01.12.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|2 : 1
|08.08.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|4 : 0
|16.04.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|0 : 1
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