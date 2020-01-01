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16:30  de Аугсбург - Хоффенхайм 16:30  de Вольфсбург - Кёльн 16:30  de Боруссия Д - Айнтрахт 16:30  de Майнц - Арминия
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Краснодар - Ахмат 03 апреля прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
3 Апреля 2021, Суббота. 16:30 МСК. РПЛ, 24-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
КраснодарАхмат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Краснодар - Ахмат, который запланирован на 03 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
Россия Мурад Олегович Мусаев
Россия Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
31.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Ахмат2 : 0Краснодар
22.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Краснодар4 : 0Ахмат
14.07.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Ахмат1 : 0Краснодар
24.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Ахмат1 : 1Краснодар
21.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Краснодар0 : 1Ахмат
03.12.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Краснодар3 : 2Ахмат
10.08.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Ахмат2 : 3Краснодар
01.12.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Ахмат2 : 1Краснодар
08.08.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Краснодар4 : 0Ахмат
16.04.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Ахмат0 : 1Краснодар

Отзывы и комментарии к матчу

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