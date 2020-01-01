Урал - Арсенал Тула 04 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Урал - Арсенал Тула, который запланирован на 04 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Юрий Александрович Матвеев
|Дмитрий Владимирович Парфёнов
|18.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|1 : 0
|15.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|1 : 3
|30.10.2019
|Кубок России
|1/8 финала
|2 : 2 5 : 4
|22.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|1 : 1
|15.05.2019
|Кубок России
|1/2 финала
|2 : 2
|13.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|0 : 0
|03.04.2019
|Кубок России
|1/2 финала
|1 : 0
|29.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|2 : 1
|08.12.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|1 : 1
|14.08.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|2 : 2
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