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Урал - Арсенал Тула 04 апреля прямая трансляция

Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
4 Апреля 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. РПЛ, 24-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
УралАрсенал Тула
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Урал - Арсенал Тула, который запланирован на 04 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
Арсенал
Тула
Главные тренеры
Россия Юрий Александрович Матвеев
Украина Дмитрий Владимирович Парфёнов
История личных встреч
18.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Арсенал1 : 0Урал
15.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Урал1 : 3Арсенал
30.10.2019 Кубок России 1/8 финала Урал2 : 2 5 : 4Арсенал
22.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Арсенал1 : 1Урал
15.05.2019 Кубок России 1/2 финала Арсенал2 : 2Урал
13.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Арсенал0 : 0Урал
03.04.2019 Кубок России 1/2 финала Урал1 : 0Арсенал
29.09.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Урал2 : 1Арсенал
08.12.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Урал1 : 1Арсенал
14.08.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Арсенал2 : 2Урал

Отзывы и комментарии к матчу

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