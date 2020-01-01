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Ростов - Спартак Москва 04 апреля прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
4 Апреля 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. РПЛ, 24-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
РостовСпартак М
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ростов - Спартак Москва, который запланирован на 04 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
Германия Доменико Тедеско
История личных встреч
31.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Спартак М0 : 1Ростов
01.02.2020 Кубок Матч Премьер Тур 1 Спартак М2 : 1Ростов
08.12.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Спартак М1 : 4Ростов
31.10.2019 Кубок России 1/8 финала Спартак М2 : 1Ростов
20.07.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Ростов2 : 2Спартак М
26.06.2019 Кубок Матч Премьер Тур 1 Ростов2 : 0Спартак М
14.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Ростов2 : 1Спартак М
21.01.2019 Фонбет Кубок Матч Премьер Тур 1 Спартак М2 : 1Ростов
30.09.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Спартак М0 : 1Ростов
05.05.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Спартак М2 : 0Ростов

Отзывы и комментарии к матчу

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