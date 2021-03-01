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Суббота 03 апреля

13:30  it Милан - Сампдория 14:00  fr Монако - Метц 14:00  ua Мариуполь - Ингулец 14:00  ru Ротор - Локомотив
14:30  en Челси - Вест Бромвич 15:00  es Гранада - Вильярреал 16:00  it Аталанта - Удинезе 16:00  it Беневенто - Парма
16:00  it Кальяри - Верона 16:00  it Сассуоло - Рома 16:00  it Наполи - Кротоне 16:00  it Дженоа - Фиорентина
16:00  it Лацио - Специя 16:30  ru Краснодар - Ахмат 16:30  ru Рубин - Сочи 16:30  de Байер - Шальке
16:30  de Аугсбург - Хоффенхайм 16:30  de Вольфсбург - Кёльн 16:30  de Боруссия Д - Айнтрахт 16:30  de Майнц - Арминия
17:00  ua Рух - Заря 17:00  en Лидс - Шеффилд 17:15  es Реал Мадрид - Эйбар 18:00  fr ПСЖ - Лилль
19:00  ru Динамо Москва - Уфа 19:00  it Торино - Ювентус 19:30  en Лестер - Манчестер Сити 19:30  es Осасуна - Хетафе
19:30  de Лейпциг - Бавария 19:30  ua Десна - Олимпик 21:30  de Боруссия М - Фрайбург 21:45  it Болонья - Интер
22:00  fr Ланс - Лион 22:00  en Арсенал - Ливерпуль 22:30  pt Порту - Санта-Клара 22:30  es Атлетик - Реал Сосьедад
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Мариуполь - Ингулец 03 апреля прямая трансляция

Стадион: Металлист (Харьков, Украина), вместимость: 40003
3 Апреля 2021, Суббота. 14:00 МСК. Премьер-лига, 20-й тур
МариупольИнгулец
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Мариуполь - Ингулец, который запланирован на 03 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 20. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Мариуполь
Мариуполь
Ингулец
Петрово
Главные тренеры
Украина Остап Миронович Маркевич
Украина Сергей Дмитриевич Лавриненко
История личных встреч
25.10.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 7 Ингулец1 : 1Мариуполь
31.10.2018 Кубок Украины 1/8 финала Ингулец3 : 1Мариуполь
19.11.2016 Украина - Первая лига Тур 20 Ингулец1 : 1Мариуполь
05.08.2016 Украина - Первая лига Тур 3 Мариуполь1 : 0Ингулец

Отзывы и комментарии к матчу

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