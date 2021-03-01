  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Онлайн трансляции
Суббота 03 апреля

13:30  it Милан - Сампдория 14:00  fr Монако - Метц 14:00  ua Мариуполь - Ингулец 14:00  ru Ротор - Локомотив
14:30  en Челси - Вест Бромвич 15:00  es Гранада - Вильярреал 16:00  it Аталанта - Удинезе 16:00  it Беневенто - Парма
16:00  it Кальяри - Верона 16:00  it Сассуоло - Рома 16:00  it Наполи - Кротоне 16:00  it Дженоа - Фиорентина
16:00  it Лацио - Специя 16:30  ru Краснодар - Ахмат 16:30  ru Рубин - Сочи 16:30  de Байер - Шальке
16:30  de Аугсбург - Хоффенхайм 16:30  de Вольфсбург - Кёльн 16:30  de Боруссия Д - Айнтрахт 16:30  de Майнц - Арминия
17:00  ua Рух - Заря 17:00  en Лидс - Шеффилд 17:15  es Реал Мадрид - Эйбар 18:00  fr ПСЖ - Лилль
19:00  ru Динамо Москва - Уфа 19:00  it Торино - Ювентус 19:30  en Лестер - Манчестер Сити 19:30  es Осасуна - Хетафе
19:30  de Лейпциг - Бавария 19:30  ua Десна - Олимпик 21:30  de Боруссия М - Фрайбург 21:45  it Болонья - Интер
22:00  fr Ланс - Лион 22:00  en Арсенал - Ливерпуль 22:30  pt Порту - Санта-Клара 22:30  es Атлетик - Реал Сосьедад
Свернуть список

Десна - Олимпик 03 апреля прямая трансляция

Стадион: имени Юрия Гагарина (Чернигов, Украина), вместимость: 12060
3 Апреля 2021, Суббота. 19:30 МСК. Премьер-лига, 20-й тур
ДеснаОлимпик
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Десна - Олимпик, который запланирован на 03 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 20. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Десна
Чернигов
Олимпик Д
Донецк
Главные тренеры
Украина Александр Дмитриевич Рябоконь
Украина Юрий Николаевич Калитвинцев
История личных встреч
24.10.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 7 Олимпик Д0 : 2Десна
04.03.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 21 Олимпик Д1 : 2Десна
05.10.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 10 Десна1 : 0Олимпик Д
12.05.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. Тур 6 Десна2 : 1Олимпик Д
06.04.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. Тур 1 Олимпик Д0 : 2Десна
09.12.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 18 Олимпик Д1 : 1Десна
02.09.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 7 Десна0 : 1Олимпик Д
05.04.2014 Украина - Первая лига Тур 22 Олимпик Д1 : 0Десна
24.08.2013 Украина - Первая лига Тур 7 Десна1 : 2Олимпик Д

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Десна - Днепр-1 20 марта прямая трансляция
    Десна - Днепр-1 20 марта прямая трансляция
    Стадион: имени Юрия Гагарина (Чернигов, Украина), вместимость: 12060 20 Марта 2021, Суббота. 18:00 МСК. Премьер-лига, 19-й тур Главный судья:...
  • Десна - Заря 22.08.2020 прямая трансляция
    Десна - Заря 22.08.2020 прямая трансляция
    Стадион: имени Юрия Гагарина (Чернигов, Украина), вместимость: 12060 22 августа 2020, суббота. 17:00 МСК. 1-й тур...
  • Десна - Александрия прямая трансляция 16.07.2020
    Десна - Александрия прямая трансляция 16.07.2020
    Стадион: имени Юрия Гагарина (Чернигов, Украина), вместимость: 12060 16 июля 2020, четверг. 19:00 МСК. Плей-офф. 9-й тур...
  • Десна - Шахтёр 04.10.2020 прямая трансляция
    Десна - Шахтёр 04.10.2020 прямая трансляция
    Стадион: имени Юрия Гагарина (Чернигов, Украина), вместимость: 12060 4 октября 2020, Воскресенье. 17:00 МСК. УПЛ, 5-й тур...
  • Десна - Колос прямая трансляция 5.07.2020
    Десна - Колос прямая трансляция 5.07.2020
    Стадион: имени Юрия Гагарина (Чернигов, Украина), вместимость: 12060 05 июля 2020, воскресенье. 17:00 МСК . 7-й тур...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close