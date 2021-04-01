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Александрия - Динамо Киев 04 апреля прямая трансляция

Стадион: Ника (Александрия, Украина), вместимость: 7000
4 Апреля 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Премьер-лига, 20-й тур
АлександрияДинамо Киев
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Александрия - Динамо Киев, который запланирован на 04 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 20. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Александрия
Александрия
Динамо К
Киев
Главные тренеры
Украина Владимир Богданович Шаран
Румыния Мирча Луческу
История личных встреч
24.10.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 7 Динамо К1 : 0Александрия
12.07.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 8 Александрия2 : 2Динамо К
07.06.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 3 Динамо К5 : 1Александрия
11.03.2020 Кубок Украины 1/4 финала Динамо К1 : 0 ДВАлександрия
07.03.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 22 Александрия1 : 3Динамо К
20.10.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 11 Динамо К1 : 0Александрия
30.05.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 10 Александрия0 : 2Динамо К
04.05.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 5 Динамо К1 : 1Александрия
25.11.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 16 Александрия2 : 1Динамо К
18.08.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 5 Динамо К1 : 0Александрия

Отзывы и комментарии к матчу

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