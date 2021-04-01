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Ворскла - Шахтёр 04 апреля прямая трансляция

Стадион: Ворскла имени Алексея Бутовского (Полтава, Украина), вместимость: 25000
4 Апреля 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Премьер-лига, 20-й тур
ВорсклаШахтер
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Ворскла - Шахтёр, который запланирован на 04 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 20. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ворскла
Полтава
Шахтёр Д
Донецк
Главные тренеры
Украина Юрий Вильевич Максимов
Португалия Луиш Мануэль Рибейру Каштру
История личных встреч
24.10.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 7 Шахтёр Д1 : 1Ворскла
01.03.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 20 Ворскла1 : 0Шахтёр Д
27.09.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 9 Шахтёр Д4 : 0Ворскла
11.11.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 15 Ворскла0 : 2Шахтёр Д
11.08.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 4 Шахтёр Д4 : 1Ворскла
21.04.2018 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 6 Шахтёр Д4 : 2Ворскла
09.03.2018 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 1 Ворскла0 : 3Шахтёр Д
13.10.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 12 Шахтёр Д3 : 2Ворскла
18.07.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 1 Ворскла0 : 3Шахтёр Д
26.02.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 19 Шахтёр Д2 : 1Ворскла

Отзывы и комментарии к матчу

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