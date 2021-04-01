  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Саутгемптон - Бёрнли 04 апреля прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
4 Апреля 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. АПЛ, 30-й тур
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия)
СаутгемптонБернли
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Астон Саутгемптон - Бёрнли, который запланирован на 04 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Бёрнли
Бёрнли
Главные тренеры
Австрия Ральф Хазенхюттль
Англия Шон Дайч
История личных встреч
26.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 3 Бёрнли0 : 1Саутгемптон
15.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 26 Саутгемптон1 : 2Бёрнли
10.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 1 Бёрнли3 : 0Саутгемптон
02.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 25 Бёрнли1 : 1Саутгемптон
12.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 1 Саутгемптон0 : 0Бёрнли
24.02.2018 Англия - Премьер-лига Тур 28 Бёрнли1 : 1Саутгемптон
04.11.2017 Англия - Премьер-лига Тур 11 Саутгемптон0 : 1Бёрнли
14.01.2017 Англия - Премьер-лига Тур 21 Бёрнли1 : 0Саутгемптон
16.10.2016 Англия - Премьер-лига Тур 8 Саутгемптон3 : 1Бёрнли
21.03.2015 Англия - Премьер-лига Тур 30 Саутгемптон2 : 0Бёрнли

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Саутгемптон - Брайтон энд Хоув прямая трансляция 16.07.2020
    Саутгемптон - Брайтон энд Хоув прямая трансляция 16.07.2020
    Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689 16 июля 2020, четверг. 22:15 МСК. 36-й тур Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем,...
  • Бернли - Саутгемптон 26.09.2020 прямая трансляция
    Бернли - Саутгемптон 26.09.2020 прямая трансляция
    Стадион: Терф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546 26 августа 2020, Суббота. 22:00 МСК. АПЛ, 3 -й тур Главный судья: Андре Марринер...
  • Саутгемптон - Вест Бромвич 04.10.2020 прямая трансляция
    Саутгемптон - Вест Бромвич 04.10.2020 прямая трансляция
    Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689 4 октября 2020, Воскресенье. 14:00 МСК. АПЛ, 4 -й тур Главный судья: Крис Кавана...
  • Саутгемптон - Шрусбери Таун 19.01.2021 прямая трансляция
    Саутгемптон - Шрусбери Таун 19.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689 19 января 2021, Вторник. 23:00 МСК. Кубок Англии, 1/32 Финала Главный судья: Грэм Скотт...
  • Саутгемптон - Тоттенхэм 20.09.2020 прямая трансляция
    Саутгемптон - Тоттенхэм 20.09.2020 прямая трансляция
    Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689 20 августа 2020, Воскресенье. 14:00 МСК. АПЛ, 2 -й тур Главный судья: Дэвид Кут...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close