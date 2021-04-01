Саутгемптон - Бёрнли 04 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Астон Саутгемптон - Бёрнли, который запланирован на 04 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Ральф Хазенхюттль
|Шон Дайч
|26.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|0 : 1
|15.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|1 : 2
|10.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|3 : 0
|02.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|1 : 1
|12.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|0 : 0
|24.02.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|1 : 1
|04.11.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|0 : 1
|14.01.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|1 : 0
|16.10.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|3 : 1
|21.03.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|2 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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