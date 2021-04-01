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Манчестер Юнайтед - Брайтон 04 апреля прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
4 Апреля 2021, Воскресенье. 21:30 МСК. АПЛ, 30-й тур
Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия)
НорвичБрайтон
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Астон Манчестер Юнайтед - Брайтон, который запланирован на 04 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Главные тренеры
Норвегия Уле-Гуннар Сульшер
Англия Грэм Поттер
История личных встреч
30.09.2020 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Брайтон энд Хоув Альбион0 : 3Манчестер Юнайтед
26.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 3 Брайтон энд Хоув Альбион2 : 3Манчестер Юнайтед
30.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 32 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 3Манчестер Юнайтед
10.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 12 Манчестер Юнайтед3 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
19.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 23 Манчестер Юнайтед2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
19.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 2 Брайтон энд Хоув Альбион3 : 2Манчестер Юнайтед
04.05.2018 Англия - Премьер-лига Тур 37 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Манчестер Юнайтед
17.03.2018 Кубок Англии 1/4 финала Манчестер Юнайтед2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
25.11.2017 Англия - Премьер-лига Тур 13 Манчестер Юнайтед1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион

Отзывы и комментарии к матчу

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