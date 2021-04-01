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Вулверхэмптон - Вест Хэм 05 апреля прямая трансляция

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
5 Апреля 2021, Понедельник. 22:15 МСК. АПЛ, 30-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
ВулверхэмптонВест Хэм
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Астон Вулверхэмптон - Вест Хэм, который запланирован на 05 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Главные тренеры
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
27.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 3 Вест Хэм Юнайтед4 : 0Вулверхэмптон
20.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 30 Вест Хэм Юнайтед0 : 2Вулверхэмптон
04.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 15 Вулверхэмптон2 : 0Вест Хэм Юнайтед
29.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 24 Вулверхэмптон3 : 0Вест Хэм Юнайтед
01.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 4 Вест Хэм Юнайтед0 : 1Вулверхэмптон
09.01.2016 Кубок Англии 1/32 финала Вест Хэм Юнайтед1 : 0Вулверхэмптон
01.01.2011 Англия - Премьер-лига Тур 21 Вест Хэм Юнайтед2 : 0Вулверхэмптон
16.10.2010 Англия - Премьер-лига Тур 8 Вулверхэмптон1 : 1Вест Хэм Юнайтед
23.03.2010 Англия - Премьер-лига Тур 21 Вест Хэм Юнайтед1 : 3Вулверхэмптон
15.08.2009 Англия - Премьер-лига Тур 1 Вулверхэмптон0 : 2Вест Хэм Юнайтед

Отзывы и комментарии к матчу

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