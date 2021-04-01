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Эвертон - Кристал Пэлас 05 апреля прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
5 Апреля 2021, Понедельник. 20:00 МСК. АПЛ, 30-й тур
Главный судья: Кевин Френд (Лестершир, Гленфилд, Англия)
ЭвертонКристал Пэлас
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Астон Эвертон - Кристал Пэлас, который запланирован на 05 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Кристал Пэлас
Лондон
Главные тренеры
Италия Карло Анчелотти
Англия Рой Ходжсон
История личных встреч
26.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 3 Кристал Пэлас1 : 2Эвертон
08.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 26 Эвертон3 : 1Кристал Пэлас
10.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 1 Кристал Пэлас0 : 0Эвертон
27.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 36 Кристал Пэлас0 : 0Эвертон
21.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 9 Эвертон2 : 0Кристал Пэлас
10.02.2018 Англия - Премьер-лига Тур 27 Эвертон3 : 1Кристал Пэлас
18.11.2017 Англия - Премьер-лига Тур 12 Кристал Пэлас2 : 2Эвертон
21.01.2017 Англия - Премьер-лига Тур 22 Кристал Пэлас0 : 1Эвертон
30.09.2016 Англия - Премьер-лига Тур 7 Эвертон1 : 1Кристал Пэлас
13.04.2016 Англия - Премьер-лига Тур 35 Кристал Пэлас0 : 0Эвертон

Отзывы и комментарии к матчу

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