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Суббота 03 апреля

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16:00  it Кальяри - Верона 16:00  it Сассуоло - Рома 16:00  it Наполи - Кротоне 16:00  it Дженоа - Фиорентина
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16:30  de Аугсбург - Хоффенхайм 16:30  de Вольфсбург - Кёльн 16:30  de Боруссия Д - Айнтрахт 16:30  de Майнц - Арминия
17:00  ua Рух - Заря 17:00  en Лидс - Шеффилд 17:15  es Реал Мадрид - Эйбар 18:00  fr ПСЖ - Лилль
19:00  ru Динамо Москва - Уфа 19:00  it Торино - Ювентус 19:30  en Лестер - Манчестер Сити 19:30  es Осасуна - Хетафе
19:30  de Лейпциг - Бавария 19:30  ua Десна - Олимпик 21:30  de Боруссия М - Фрайбург 21:45  it Болонья - Интер
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Лидс - Шеффилд Юнайтед 03 апреля прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
3 Апреля 2021, Суббота. 17:00 МСК. АПЛ, 30-й тур
Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир, Англия)
ЛидсШеффилд
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Астон Лидс - Шеффилд Юнайтед, который запланирован на 03 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
Аргентина Марсело Бьельса
Англия Пол Хекингботтом
История личных встреч
27.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 3 Шеффилд Юнайтед0 : 1Лидс Юнайтед
16.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 38 Лидс Юнайтед0 : 1Шеффилд Юнайтед
01.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 20 Шеффилд Юнайтед0 : 1Лидс Юнайтед
10.02.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 31 Шеффилд Юнайтед2 : 1Лидс Юнайтед
27.10.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 14 Лидс Юнайтед1 : 2Шеффилд Юнайтед

Отзывы и комментарии к матчу

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