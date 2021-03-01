Арсенал - Ливерпуль 03 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Астон Арсенал - Ливерпуль, который запланирован на 03 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Микель Артета
|Юрген Клопп
|01.10.2020
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|0 : 0 4 : 5
|28.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|3 : 1
|29.08.2020
|Суперкубок Англии
|Финал
|1 : 1 5 : 4
|15.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|2 : 1
|30.10.2019
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|5 : 5 5 : 4
|24.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|3 : 1
|29.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|5 : 1
|03.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|1 : 1
|22.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|3 : 3
|27.08.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|4 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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