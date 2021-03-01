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Суббота 03 апреля

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19:30  de Лейпциг - Бавария 19:30  ua Десна - Олимпик 21:30  de Боруссия М - Фрайбург 21:45  it Болонья - Интер
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Арсенал - Ливерпуль 03 апреля прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
3 Апреля 2021, Суббота. 22:00 МСК. АПЛ, 30-й тур
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
АрсеналЛиверпуль
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Астон Арсенал - Ливерпуль, который запланирован на 03 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Германия Юрген Клопп
История личных встреч
01.10.2020 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Ливерпуль0 : 0 4 : 5Арсенал
28.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 3 Ливерпуль3 : 1Арсенал
29.08.2020 Суперкубок Англии Финал Арсенал1 : 1 5 : 4Ливерпуль
15.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 36 Арсенал2 : 1Ливерпуль
30.10.2019 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Ливерпуль5 : 5 5 : 4Арсенал
24.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 3 Ливерпуль3 : 1Арсенал
29.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 20 Ливерпуль5 : 1Арсенал
03.11.2018 Англия - Премьер-лига Тур 11 Арсенал1 : 1Ливерпуль
22.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 19 Арсенал3 : 3Ливерпуль
27.08.2017 Англия - Премьер-лига Тур 3 Ливерпуль4 : 0Арсенал

Отзывы и комментарии к матчу

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