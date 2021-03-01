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Суббота 03 апреля

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14:30  en Челси - Вест Бромвич 15:00  es Гранада - Вильярреал 16:00  it Аталанта - Удинезе 16:00  it Беневенто - Парма
16:00  it Кальяри - Верона 16:00  it Сассуоло - Рома 16:00  it Наполи - Кротоне 16:00  it Дженоа - Фиорентина
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16:30  de Аугсбург - Хоффенхайм 16:30  de Вольфсбург - Кёльн 16:30  de Боруссия Д - Айнтрахт 16:30  de Майнц - Арминия
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Челси - Вест Бромвич 03 апреля прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
3 Апреля 2021, Суббота. 14:30 МСК. АПЛ, 30-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия)
ЧелсиВест Бромвич
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Астон Челси - Вест Бромвич, который запланирован на 03 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Челси
Лондон
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
Германия Томас Тухель
Англия Сэм Эллардайс
История личных встреч
26.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 3 Вест Бромвич Альбион3 : 3Челси
12.02.2018 Англия - Премьер-лига Тур 27 Челси3 : 0Вест Бромвич Альбион
18.11.2017 Англия - Премьер-лига Тур 12 Вест Бромвич Альбион0 : 4Челси
12.05.2017 Англия - Премьер-лига Тур 37 Вест Бромвич Альбион0 : 1Челси
11.12.2016 Англия - Премьер-лига Тур 15 Челси1 : 0Вест Бромвич Альбион
13.01.2016 Англия - Премьер-лига Тур 21 Челси2 : 2Вест Бромвич Альбион
23.08.2015 Англия - Премьер-лига Тур 3 Вест Бромвич Альбион2 : 3Челси
18.05.2015 Англия - Премьер-лига Тур 37 Вест Бромвич Альбион3 : 0Челси
22.11.2014 Англия - Премьер-лига Тур 12 Челси2 : 0Вест Бромвич Альбион
12.02.2014 Англия - Премьер-лига Тур 26 Вест Бромвич Альбион1 : 1Челси

Отзывы и комментарии к матчу

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