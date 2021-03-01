Лестер - Манчестер Сити 03 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Астон Лестер - Манчестер Сити, который запланирован на 03 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Брендан Роджерс
|Хосеп Гвардиола
|27.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|2 : 5
|22.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|0 : 1
|21.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|3 : 1
|06.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|1 : 0
|26.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|2 : 1
|18.12.2018
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 1 1 : 3
|10.02.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|5 : 1
|19.12.2017
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 1 3 : 4
|18.11.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|0 : 2
|13.05.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|2 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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