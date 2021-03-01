  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Онлайн трансляции
Суббота 03 апреля

13:30  it Милан - Сампдория 14:00  fr Монако - Метц 14:00  ua Мариуполь - Ингулец 14:00  ru Ротор - Локомотив
14:30  en Челси - Вест Бромвич 15:00  es Гранада - Вильярреал 16:00  it Аталанта - Удинезе 16:00  it Беневенто - Парма
16:00  it Кальяри - Верона 16:00  it Сассуоло - Рома 16:00  it Наполи - Кротоне 16:00  it Дженоа - Фиорентина
16:00  it Лацио - Специя 16:30  ru Краснодар - Ахмат 16:30  ru Рубин - Сочи 16:30  de Байер - Шальке
16:30  de Аугсбург - Хоффенхайм 16:30  de Вольфсбург - Кёльн 16:30  de Боруссия Д - Айнтрахт 16:30  de Майнц - Арминия
17:00  ua Рух - Заря 17:00  en Лидс - Шеффилд 17:15  es Реал Мадрид - Эйбар 18:00  fr ПСЖ - Лилль
19:00  ru Динамо Москва - Уфа 19:00  it Торино - Ювентус 19:30  en Лестер - Манчестер Сити 19:30  es Осасуна - Хетафе
19:30  de Лейпциг - Бавария 19:30  ua Десна - Олимпик 21:30  de Боруссия М - Фрайбург 21:45  it Болонья - Интер
22:00  fr Ланс - Лион 22:00  en Арсенал - Ливерпуль 22:30  pt Порту - Санта-Клара 22:30  es Атлетик - Реал Сосьедад
Свернуть список

Осасуна - Хетафе 03 апреля прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
3 Апреля 2021, Суббота. 19:30 МСК. Ла Лига, 29-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)
ОсасунаХетафе
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Осасуна - Хетафе, который запланирован на 03 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Хетафе
Хетафе
Главные тренеры
Испания Хагоба Аррасате
Испания Хосе Бордалас
История личных встреч
19.09.2020 Испания - Примера Тур 2 Хетафе1 : 0Осасуна
05.07.2020 Испания - Примера Тур 34 Осасуна0 : 0Хетафе
10.11.2019 Испания - Примера Тур 13 Хетафе0 : 0Осасуна
09.02.2014 Испания - Примера Тур 23 Осасуна2 : 0Хетафе
15.09.2013 Испания - Примера Тур 4 Хетафе2 : 1Осасуна
11.05.2013 Испания - Примера Тур 35 Осасуна1 : 0Хетафе
15.12.2012 Испания - Примера Тур 16 Хетафе1 : 1Осасуна
20.03.2012 Испания - Примера Тур 29 Осасуна0 : 0Хетафе
26.10.2011 Испания - Примера Тур 10 Хетафе2 : 2Осасуна
15.05.2011 Испания - Примера Тур 37 Хетафе2 : 0Осасуна

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Осасуна - Вальядолид 13 марта прямая трансляция
    Осасуна - Вальядолид 13 марта прямая трансляция
    Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330 13 Марта 2021, Суббота. 20:30 МСК. Ла Лига, 27-й тур Главный судья: Рикардо Де Бургос...
  • Осасуна - Барселона 06.03.2021 прямая трансляция
    Осасуна - Барселона 06.03.2021 прямая трансляция
    Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330 6 Марта 2021, Суббота. 23:00 МСК. Ла Лига, 26-й тур Главный судья: Гуильермо Куадра...
  • Осасуна - Вильярреал 19.12.2020 прямая трансляция
    Осасуна - Вильярреал 19.12.2020 прямая трансляция
    Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330 19 декабря 2020, Суббота. 20:30 МСК. Ла Лига, 14-й тур Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес...
  • Осасуна - Атлетик 24.10.2020 прямая трансляция
    Осасуна - Атлетик 24.10.2020 прямая трансляция
    Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330 24 октября 2020, Суббота. 19:30 МСК. Ла Лига ,  7-й тур Главный судья: Гуильермо...
  • Осасуна - Алавес 31.12.2020 прямая трансляция
    Осасуна - Алавес 31.12.2020 прямая трансляция
    Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330 31 декабря 2020, Среда. 18:15 МСК. Ла Лига, 16-й тур Главный судья: Сантьяго Хайме Латре...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close